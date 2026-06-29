Son Dakika | Yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti: Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı! İstanbul’a getirilecek

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.