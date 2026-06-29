Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti: Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı! İstanbul'a getirilecek
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:02 Son Güncelleme: 29.06.2026 11:15

Son Dakika | Yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti: Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı! İstanbul'a getirilecek

Son dakika haberi: Hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası’nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar’ın İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ Yaşam
Son Dakika | Yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti: Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı! İstanbul’a getirilecek
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Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

YURTDIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Hudut Kapısı'ndan eşi Can Tanrıyar'la yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

KRUVAZİYER GEMİSİNDE GÖZALTINA ALINDI, İSTANBUL'A GETİRİLECEK!

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Tanrıyar'ın İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

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Son Dakika | Yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti: Tamar Tanrıyar kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı! İstanbul'a getirilecek
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