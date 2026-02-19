SON DAKİKA | Zonguldak’ta lisede akılalmaz kavga: Korse tartışması meydan savaşına döndü! ’Videoyu Ereğli’nin yarısı görmüş’

"KORSE" MESELESİ HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Olayın fitilini ateşleyen neden ise oldukça dikkat çekici. İddiaya göre, 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Afranur Ö. ile arkadaşı H.Ü. arasında, eve yapılan bir ziyaret sırasında görülen bir "korse" üzerinden dedikodu tartışması çıktı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle kullandığı korsenin alay konusu yapıldığını öne süren Afranur Ö., konuyu konuşmak istediğinde küfürlerle karşılaştığını belirtti. Ertesi gün okulda devam eden gerginlik, sınıfta fiziksel saldırıya dönüştü. Afranur Ö., sınav hazırlığı yaptığı sırada arkasından saldırıya uğradığını ve darp edildiğini iddia etti.