SON DAKİKA | Zonguldak’ta lisede akılalmaz kavga: Korse tartışması meydan savaşına döndü! ’Videoyu Ereğli’nin yarısı görmüş’

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Sınıf arkadaşlarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin birbirlerinin saçlarını çekerek yerlerde sürüklediği görülürken, sınıftaki kaos anları izleyenleri şaşkına çevirdi.
O ANLAR KAMERADA!
Lisedeki kız öğrencilerin saç saça baş başa girdiği kavga anları kamerada | Video
"KORSE" MESELESİ HUSUMETE DÖNÜŞTÜ
Olayın fitilini ateşleyen neden ise oldukça dikkat çekici. İddiaya göre, 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Afranur Ö. ile arkadaşı H.Ü. arasında, eve yapılan bir ziyaret sırasında görülen bir "korse" üzerinden dedikodu tartışması çıktı. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle kullandığı korsenin alay konusu yapıldığını öne süren Afranur Ö., konuyu konuşmak istediğinde küfürlerle karşılaştığını belirtti. Ertesi gün okulda devam eden gerginlik, sınıfta fiziksel saldırıya dönüştü. Afranur Ö., sınav hazırlığı yaptığı sırada arkasından saldırıya uğradığını ve darp edildiğini iddia etti.
"VİDEOYU ARTIK TÜM EREĞLİ İZLEMİŞ"
Kavganın ardından okul yönetimi jet hızıyla toplandı. Disiplin kurulu kararıyla, kavgaya karıştığı tespit edilen Afranur Ö. de dahil olmak üzere toplam 3 öğrenciye 5'er günlük okuldan uzaklaştırma cezası verildi. "Orada dayak yiyen benim, yerlerde sürüklenen benim ama aynı cezayı alan yine benim. Videoyu artık tüm Ereğli izlemiş," ifadelerini kullandı.
ANNE GÜLSER ŞAHİN: "ÇOCUĞUM BEYİN KANAMASI GEÇİREBİLİRDİ"
Görüntüleri izledikten sonra hukuk mücadelesi başlatan anne Gülser Şahin, okul yönetimini ihmalle suçladı. Kızının kafasının tahtaya ve masalara vurulduğunu belirten acılı anne, şu ifadeleri kullandı: "Çocuğum yerlerde sürükleniyor, nefessiz kalıyor, kızımın hayati tehlikesi olabilirdi, sorumlulardan şikayetçiyiz."
ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın yargıya taşınmasının ardından Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de düğmeye bastı. Okul yetkilisi T.Ö. ve öğrenci H.Ü. hakkında şikayetçi olunurken, müdürlük tarafından hem idari inceleme hem de soruşturma yürütüldüğü bildirildi.