SON DAKİKA: Zonguldak’taki ’Eşime neden baktın?’ cinayetinde flaş gelişme! Vahşet anları ortaya çıktı

Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Yangun (28), eşiyle birlikte tekel bayinin önünde bulunduğu sırada Cem Ç. (51) ile arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın, Yangun'un Cem Ç.'ye yönelik "Eşime neden baktın?" demesi üzerine başladığı iddia edildi.