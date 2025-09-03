Son manevrayı ölüme yaptı

İzmir'in Torbalı ilçesinde mısır tarlasına düşen eğitim uçağındaki öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu (31), yaşamını yitirdi. Bir hava yolu şirketinde kabin amirliği yapan Hatipoğlu'nun pilotluk hayali kurduğu ve 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Kaza, Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hatipoğlu'nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

17 SAATLİK UÇUŞ GEÇMİŞİ

Berfu Hatipoğlu'nun 3 aydır uçuş eğitimi aldığı 17 saat eğitmen ile uçtuktan sonra tek başına uçmaya başladığı, kazanın olduğu gün manevra çalışırken kontrolü kaybettiği öğrenildi. Genç kadından geriye dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde çekildiği fotoğrafları kaldı. Kazadan 12 saat önce bir mekanda çekildiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı ise Berfu'nun son karesi oldu. Berfu Hatipoğlu'nun paylaştığı son fotoğrafını 'new post' etiketiyle hikayesinden de duyurduğu görüldü. Talihsiz genç kadının fotoğraflarının altına sevenleri, arkadaşları ve vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi.