‘Son zamanlarda bana soğuk davranıyordu’

İstanbul Kâğıthane'de geçtiğimiz gün saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde 64 yaşındaki müteahhit sevgilisi Ali K. tarafından öldürülen Nilay Kotan (42) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.İddiaya göre, yaklaşık 5 yıldır aralarında gönül ilişkisi olan eşinden boşanmış Nilay Kotan ile evli ve 3 çocuk babası Ali K.'nın arası son zamanlarda bilinmeyen bir nedenle bozuldu. 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan Ali K. konuşmak üzere Nilay Kotan'ın adresinin olduğu sokağa gitti. Ali K., Kotan ile konuşmasının tartışmaya dönmesi üzerine silahını çekip 15 el ateş etti ve talihsiz kadın hayatını kaybetti.Silivri'ye giderken yakalanan Ali K.'nın emniyetteki ifadesinde, "Nilay Kotan ile 5 yıldır bir ilişkimiz var. Kendisine her türlü maddi desteği sağladım. Son zamanlarda bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Kendisi ile konuşmak için olay yerine gittim. Bana yine kötü davrandı. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Ali K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.