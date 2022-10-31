İngiltere bu cinayeti konuşmuştu: DJ Koray Alpergin arkasında bıraktığı soru işaretleriyle bugün son yolculuğuna uğurlandı

20 KM MESAFEDE CENAZESİ BULUNDU



Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, 24 saat sonra Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarında boş bir arazide Alpergin'in evine 20 kilometre mesafede bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülen ve yakılmaya çalışılan kişinin Koray Alpergin olduğu tespit edildi.



TAKSİ DURAĞINA GÖZÜ BAĞLI BIRAKILMIŞ



Olaydan hemen sonra Koray Alpergin ile birlikte kaçırılan kız arkadaşı Gözde Dalbudak olay yerine 2 kilometre mesafede bir taksi durağında bulundu. Genç kız iddiaya göre polise verdiği ilk ifadesinde " Gözümü bağlayıp beni bir tuvalete attılar. İçeride neler yaşandı bilmiyorum. Sonra tekrar araca bindirdiler. Araçtan indirip bana "eve git" dediler. Gözlerimdeki bağı çözdüğümde bir taksi durağı olduğunu anladım. Cebimde onların koyduğu bir tomar para vardı." dedi.