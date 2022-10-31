İngiltere bu cinayeti konuşmuştu: DJ Koray Alpergin arkasında bıraktığı soru işaretleriyle bugün son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay geçtiğimiz hafta Essex bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin, geçtiğimiz Temmuz ayında tatil için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da 8 yıllık arkadaşı olan sosyal medya fenomeni N.T. ile bir araya gelen Alpergin, N.T.'nin aracılığıyla Gözde Dalbudak ile tanıştı ve kısa sürede aralarında duygusal bir ilişki başladı.
LONDRA'YA GELMEK İSTEDİ
Koray Alpergin bir süre sonra Londra'ya geri dönerken, Gözde Dalbudak ile olan ilişkisi telefonla devam etti. Gözde Dalbudak geçtiğimiz Eylül ayında erkek arkadaşı Koray Alpergin'e vizesi bitmeden Londra'ya gelmek istediğini bir hafta kalıp ayrılacağını bildirdi. İddiaya göre uygun olmadığını belirtmesine rağmen genç kız, 8 Ekim Cuma günü Türk Havayollarına ait tarifeli uçakla Heathrow Havalimanı'na iniş yaptı.
BAŞBAŞA YEMEK YEDİLER
Kız arkadaşını havalimanında karşılayan Koray Alpergin, Gözde Dalbudak ile geçirdiği beş günün ardından 13 Ekim tarihinde akşam yemeği için 50A Berkeley Street'te bulunan evine yarım saat uzaklıktaki dünyaca ünlü Novikov Restoran'ta baş başa yemek yemek için rezervasyon yaptırdı.
SON FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Otomobiliyle restoranda gelen Koray Alpergin, kız arkadaşı Dalbudak ile restoranda romantik bir akşam yemeği yedi. Alpergin, az sonra yaşanacaklardan habersiz kız arkadaşının restoranda çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak yer bildirimi yaptı. İddiaya göre Gözde Dalbudak yemekte İstanbul'da yaşayan annesi emekli öğretmen E.D. ile bir kez telefonda görüştü ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek telefonu kapattı.
EVLERİNİN ÖNÜNDE KAÇIRDILAR
Restorandan 22:00 gibi ayrılan Koray Alpergin ve kız arkadaşı otomobilleriyle 22:30 sıralarında Ebony Crescent, Enfield'daki yaşadıkları apartmana ulaştı. İddiaya göre araçtan inen Alpergin ve kız arkadaşının yanına yaklaşan kar maskeli 5 kişi silah zoruyla Alpergin'i ve Gözde Dalbudak'ı zorla beyaz renkteki bir minibüse bindirdi.
YERDE ANAHTARINI BULDULAR
Ertesi gün Alpergin'in telefonunun kapalı olduğunu fark eden yakınları talihsiz gencin Ebony Crescent'deki yaşadığı evine geldi. Birinci katta yaşayan Alpergin'in kapısını çalan yakınları kapıyı açan olmayınca komşularına sordu. Akşam saatlerinde gürültüler olduğunu söyleyen komşularıyla otoparka çıkan Alpergin'in yakınları yerde genç radyocunun otomobil anahtarını bulunca hemen polisi aradılar.
20 KM MESAFEDE CENAZESİ BULUNDU
Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, 24 saat sonra Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarında boş bir arazide Alpergin'in evine 20 kilometre mesafede bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede kafasına sert bir cisimle vurularak öldürülen ve yakılmaya çalışılan kişinin Koray Alpergin olduğu tespit edildi.
TAKSİ DURAĞINA GÖZÜ BAĞLI BIRAKILMIŞ
Olaydan hemen sonra Koray Alpergin ile birlikte kaçırılan kız arkadaşı Gözde Dalbudak olay yerine 2 kilometre mesafede bir taksi durağında bulundu. Genç kız iddiaya göre polise verdiği ilk ifadesinde " Gözümü bağlayıp beni bir tuvalete attılar. İçeride neler yaşandı bilmiyorum. Sonra tekrar araca bindirdiler. Araçtan indirip bana "eve git" dediler. Gözlerimdeki bağı çözdüğümde bir taksi durağı olduğunu anladım. Cebimde onların koyduğu bir tomar para vardı." dedi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Dalbudak'ın verdiği bilgiler ve kamera görüntülerinden yola çıkan İngiliz polisi Londra'nın Camden bölgesinde yaşayan Erdoğan Ulcay (55), Tottenham bölgesinde yaşayan Ali Kavak (25) ve 17 yaşında bir erkek çocuğu cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Bromley Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan 3 zanlı suçlamaları ret ederken, kefaletle serbest bırakılma istekleri hakim tarafından kabul edilmedi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemleri tamamlanan Koray Alpergin'in cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden Alpergin, yakınları tarafından Lavender Hill mezarlığında toprağa verilirken, Gözde Dalbudak'ın cenazeye katılmaması dikkat çekti. Dalbudak'ın iki gün önce Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı.