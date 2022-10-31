İngiltere bu cinayeti konuşmuştu: DJ Koray Alpergin arkasında bıraktığı soru işaretleriyle bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video
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İngiltere'de iki hafta önce kız arkadaşıyla birlikte yedikleri akşam yemeğinin ardından evlerinin önünden kaçırıldıktan bir gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin bugün gözyaşları arasında Lavender Hill mezarlığında toprağa verildi. İlk ifadesinde “Gözlerimi bağlayıp beni tuvalete attılar. Ertesi gün ise cebime para koyup bir taksi durağına bıraktılar” diyen kız arkadaşı Gözde Dalbudak cenazeye katılmazken, genç kızın cenazeden iki gün önce Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı.