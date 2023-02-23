Sosyal Güvenlik Numarası Nedir? E Devlet İle Sosyal Güvenlik Numarası Nasıl Öğrenilir, Nerede Yazar?

Sigorta hizmeti alan tüm vatandaşları yakından ilgilendirdiği için Sosyal Güvenlik Numarası nedir diye sorulur. Primlerin yatırılma durumunu sorgulamayı sağlayan Sosyal Güvenlik No nasıl öğrenilir sorusu, birçok çalışan tarafından araştırılır. Birtakım işlemlerin yapılmasını sağladığı için Sosyal Güvenlik Numarası nerede yazar diye merak edilir. Sosyal Güvenlik No ile ne yapılır? Neden önemlidir?

Sosyal Güvenlik Numarası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) gibi herhangi birinden sigorta hizmeti alanların Sosyal Güvenlik Numarasını öğrenmesi gerekir. Bu, sicil numarası olarak da bilinir ve vatandaşların sigortaları ile ilgili tüm detaylara ulaşmalarını sağlar. Sosyal Güvenlik Numarası, sigorta durumunu, sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini ve tüm emeklilik bilgilerini öğrenmeye yardımcı olur. Bu yüzden mutlaka bilinmesi gerekir. Bütün sigorta işlemlerinin tek bir numara ile yapılmasına imkan tanır.

Sosyal Güvenlik Numarası çok basit bir şekilde öğrenilebilir. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine kayıtlı olmak gerekir. T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifresi girilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sitesine giriş yapıldıktan sonra, 4A Sigortalı Tescil Kaydı kısmına gidilmelidir. Ekranda istenen tüm veriler doldurulduktan sonra "sorgulama" tuşuna tıklanarak SSK Sosyal Güvenlik Numarası öğrenilir.

Sosyal Güvenlik No Nasıl Öğrenilir?

Sigorta sicil numarasını öğrenmek için aşağıdaki adımların takip edilmesi zorunludur. Bunlar şu şekildedir:

İlk olarak https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu

linkine tıklayarak e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun web sayfasına gidin

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) seçenekleri arasından hangisine bağlıysanız onu seçin. Bu linkler şunlardır:

https://www.turkiye.gov.tr/4a-tescil-kaydi

https://www.turkiye.gov.tr/4b-tescil-kaydi

https://www.turkiye.gov.tr/4c-tescil-kaydi

Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapıldığı için kimlik doğrulama işleminin yapılması zorunludur. Bunun için T. C. kimlik numarasına ek olarak e-Devlet şifresi gereklidir. Eğer yoksa PTT şubelerinden herhangi birine başvurarak şifre alınmalıdır.