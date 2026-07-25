Sosyal medya algoritmalarının ’müstehcenlik’ tuzağı: Gençleri ve çocukları böyle ağlarına çekiyorlar! Uzman isimden kritik uyarı…

"KULLANICILARI PLATFORMA BAĞIMLI HALE GETİRİYOR"

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık algoritmaların üstehcen ve tartışmalı içerikleri öne çıkarması hakkında, "Benim değerlendirmeme göre evet. Sosyal medya platformlarının algoritmaları, kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak ve daha fazla etkileşim elde etmek amacıyla dikkat çekici içerikleri öne çıkarıyor. Müstehcen veya cinsellik çağrışımı yapan paylaşımlar, merak duygusunu tetiklediği ve insanların ekranda daha uzun süre kalmasına neden olduğu için algoritmalar tarafından daha fazla önerilebiliyor. Bu da izlenme sayılarını artırırken kullanıcıların platforma bağımlı hale gelme riskini de yükseltiyor.

Bunu bir zincirleme etki olarak düşünmek gerekiyor. Bir kullanıcı bu tür içeriklerle birkaç kez etkileşime girdiğinde algoritma bunu ilgi alanı olarak algılıyor ve benzer içerikleri daha sık göstermeye başlıyor. Zamanla kişinin karşısına çıkan içeriklerin önemli bir bölümü bu doğrultuda şekilleniyor. Sonuçta hem içerik üreticileri daha fazla görünürlük kazanıyor hem de platform kullanıcıyı daha uzun süre sistem içinde tutmayı başarıyor." ifadelerini kullandı.