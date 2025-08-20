Sosyal medya dili resmen tanındı: TikTok’ta kullanılan kelimeler Cambrıdge Sözlüğü’ne girdi

İnternet kullanımının norm halini almasıyla türetilmiş kelimeler artık kalıcı olarak sözlüklerde kendine yer bulmaya başladı. Bu kelimeleri gençler, yaşıtlarıyla konuşurken ifadelerine vurgu katmak için kullanıyor. İnternet kültürünün dil yapısını değiştirdiğini söyleyen Cambridge Sözlüğü yöneticisi Colin McIntosh, şunları kaydetti ,"'Skibidi' ve 'delulu' gibi kelimelerin sözlüğe girdiğini her gün göremezsiniz. Biz yalnızca kalıcı olacağını düşündüğümüz kelimeleri ekliyoruz." dedi.

SÖZLÜĞE GİREN KELİMELERİN ANLAMI NE?

Skibidi: İlk olarak YouTube'da yayılan ve klozetlerden çıkan insan kafalarını konu alan viral animasyon video serisi. Kelimenin sözlükteki tanımı ise 'havalı' ya da 'kötü'.

Delulu: Hayal dünyasında yaşamak, gerçek dışı şeylere inanmak anlamına gelen kelimenin sözlükteki tanımı ise "gerçek veya doğru olmayan şeylere inanmak".

Tradwife: Sözlükteki anlamı sosyal medyada paylaşım yapan geleneksel eş olan kelime, 2020'den beri oldukça tepki çekiyor. Nedeni ise "tradwife" teriminin eşine, çocuklarına ve evine bakmayı yüceltmesi. Bu terim, TikTok, Instagram ve YouTube'daki muhafazakâr kadın fenomenlere atıfta bulunmak için kullanılıyor.