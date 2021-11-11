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Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:14 Son Güncelleme: 11.11.2021 13:42

Sosyal medya dolandırıcılarına 4 ilde operasyon! Tuzağı sosyal medyada kuruyorlardı...

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sosyal medya dolandırıcılarına 4 ilde operasyon! Tuzağı sosyal medyada kuruyorlardı...

Sivas merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden kurdukları tuzakla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, 4 aylık takip neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas merkezli; Mersin, Bursa ve İstanbul illerinde sosyal medya hesapları üzerinden para kazandırma vaadi ile kullanıcıları dolandıran bir şebekeyi takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren takip neticesinde, ilde 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık" suçlaması ile 8 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 6'sı çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Dolandırıcıların, instagram hesaplarına "link" yollayarak ele geçirip, bu hesaplar üzerinden "forex kazanç" adı altında dekont paylaşarak insanları dolandırdıkları, elde ettikleri gelirle lüks hayat sürdükleri anlaşıldı.

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Sosyal medya dolandırıcılarına 4 ilde operasyon! Tuzağı sosyal medyada kuruyorlardı...
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