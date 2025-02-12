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Giriş Tarihi: 12.2.2025 15:55 Son Güncelleme: 12.2.2025 16:04

Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Abdullah Umut'a kurşun yağdırdılar!

Karaman’da Murat D., sosyal medyada tartışıp, bir parkta buluşmak için randevulaştığı Abdullah Umut Can (19) ve Salih A’ya kurşun yağdırdı. Gençlerden Abdullah Umut Can kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Salih A’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı her yerde aranıyor.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN
Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Abdullah Umut’a kurşun yağdırdılar!

Olay, gece saatlerinde Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartışıp, küfürleşti. Bunun üzerine taraflar aralarındaki sorunu konuşmak için randevulaşıp, parkta buluştu. Buluşma noktasında bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Murat D. yanında getirdiği pompalı tüfekle hem Can'a hem de Salih A'ya kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Boyun bölgesinden vurulan Abdullah Umut Can ile göğüs bölgesinden vurulan Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Abdullah Umut Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis her yerde katil zanlısı Murat D'yi arıyor.

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Sosyal medya tartışması kanlı bitti: 19 yaşındaki Abdullah Umut'a kurşun yağdırdılar!
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