Sosyal medya tartışması cinayetle bitti

Karaman'da Murat D., sosyal medyada kendisine "Ona etek giydiririm" dediğini iddia ettiği Abdullah Umut Can (19) ve Salih A.'ya kurşun yağdırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Taraflar sorunu konuşmak için randevulaşıp parkta buluştu. Murat D., Abdullah Umut Can'a "Sen benim için 'Ona etek giydiririm' demişsin" diyerek Can ve arkadaşı Salih A.'nın üzerine yürüdü. Abdullah Umut Can, bu ifadeyi kullanmadığını söylese de aralarında kavga çıktı. Murat D. yanında getirdiği pompalı tüfekle hem Can'a hem de Salih A.'ya kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Boyun bölgesinden vurulan Can ile göğsünden vurulan Salih A. hastaneye kaldırıldı. Can, hayatını kaybederken Salih A.'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.