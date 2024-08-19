Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaretten tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas'ta yaşayan Beyza Gürkan'ın 'uyuşturucu madde özendirme', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerlere hakaret' edici paylaşımlar yaptığını tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Gürkan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Gürkan emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gürkan'ın daha öncede 2021 yılında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.