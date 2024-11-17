Sosyal medyada tuzağa düşürülen erkeklere şok: Sosyal medya tuzağı çökertildi

Dolandırıcılık çetesi, kurbanlarını sosyal medya platformları üzerinden organize ettikleri buluşmalarla ağına düşürdü. İlk aşamada şüpheliler, mağdurların cep telefonlarını "müzik dinleme" bahanesiyle istediler ve şifrelerini öğrenmeyi başardılar. Sonrasında, mağdurları yiyecek ya da içecek bir şeyler alması için araçtan indirdiler. Bu sırada telefonları çalarak, kendilerini bekleyen diğer çete üyelerinin bulunduğu sahte plakalı araçla hızla olay yerinden kaçtılar.

TELEFON ŞİFRESİYLE BANKA HESAPLARINA GİRDİLER

Çalınan telefonların şifrelerinin, mağdurların internet bankacılığı şifreleriyle aynı olması işlerini kolaylaştırdı. Şüpheliler, kurbanlarının banka hesaplarından para aktarmakla kalmadı, mağdurların adlarına kredi çekerek dolandırıcılığı boyutlandırdılar.

KIZLAR İÇİN KOMİSYON ÖDEDİLER

Çete, erkek kurbanlarla buluşmaları organize ederken, genç kızlara bu buluşmalar için komisyon ödüyordu. Planlı bir şekilde hareket eden çete, sosyal medya aracılığıyla ağına düşürdüğü mağdurlardan yüksek meblağlar elde etti.

LİDERİ ALTIN ALIRKEN YAKALANDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu, çete lideri haksız kazançla elde ettiği paralarla kuyumcudan altın satın alırken suçüstü yakalandı. Operasyonda, çalınan 6 cep telefonu ele geçirilirken, olay yeri görüntüleri ve bankalarla yapılan yazışmalarda çeteye ilişkin 8 şüpheli ve 6 olay tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yakalanan şüphelilerin bilişim incelemeleri sürerken, Ankara polisinin geniş çaplı soruşturması çetenin tüm bağlantılarını çözmek için devam ediyor.