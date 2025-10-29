Sosyal medyada yayılan “organ mafyası” paylaşımları asılsız çıktı! Provakatif paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada dolaşan ve "Ankara Mamak'ta organ mafyası çocuk kaçırıyor" iddiasıyla paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Paylaşımlarda kullanılan ve "organ mafyası üyeleri" olarak gösterilen 10 kadına ait fotoğrafların da Türkiye'de herhangi bir kriminal olayla ilgilerinin bulunmadığı öğrenildi. Görsellerin yabancı bir sitede Interpol tarafından aranan şahıslar olarak servis edildiği tespit edildi.

ASILSIZ PAYLAŞIM YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medyada provakatif amaçlı asılsız paylaşım yapan Y.K isimli şüpheli ekipler tarafından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, sosyal medyada "çabuk paylaşın" şeklinde dolaşan içeriklerin genellikle manipülasyon amaçlı olduğunu belirterek vatandaşlara sosyal medyada hızla yayılan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Paylaşımın kaynağına mutlaka bakın. Kaynak belirtilmemişse, görsel veya metinle ilgili arama yaparak doğruluğunu kontrol edin. Şüpheli içerikleri ilgili kurumlara ihbar edin. Sadece resmi kurumların sayfalarındaki açıklamalara itibar edin. Resmî bilgi için yalnızca emniyetin ve valiliğin duyurularını takip edin" ifadelerine yer verildi.