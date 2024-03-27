Soydan: Mersin halkı artık değişim istiyor, hizmet istiyor

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, seçim çalışması kapsamında halkla buluşmaya devam ediyor. Soydan, "Gittiğimiz her yerde halkımız tarafından inanılmaz bir sevgi ile karşılanıyor, büyük sorumluluklar yükleniyoruz. Çünkü Mersin halkı artık değişim istiyor, hizmet istiyor. Bunu da Cumhur İttifakı kadrolarının yapacağını biliyor. Bizde bu sorumluluğu taşıyoruz" dedi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren Mersin'i karış karış gezen Serdar Soydan, kurum, kuruluş ziyaretlerinin yanı sıra halk buluşmalarına da katılarak sorunlarını bire bir dinlemeye devam ediyor.

"Algı ve israf belediyeciliği bitiyor"

Mersin halkının artık hizmet istediğini, algı ve israf belediyeciliği istemediğini belirten Soydan, "Son günlerde seçim telaşı ile bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. 5 yıldır sadece algı ve israf yapan belediye yönetimi, son günlerde gidici olduğu anlamış olmalı ki daha önce yaptıkları yerleri söküp yeniden yapıyorlar" diye konuştu.

"Mersin'in değişime ihtiyacı var"

Yaptığı ziyaretlerde, Mersin'in sorunlarını not ettiklerini ifade eden Soydan, "İş dünyası, üretici, çiftçi, ev hanımı veya esnaf aynı şeyi söylüyor ve Mersin'in değişime ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Mersin'in artık zaman kaybetme lüksü kalmadı. Halkımızda bunu bize ifade ediyor. Bizim vaatlerimiz değil, gerçekçi projelerimiz var. Mersin'in sorunlarını çok iyi biliyoruz ve ona göre çözümlerimizle geliyoruz" ifadelerini kullandı.