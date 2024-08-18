Soygun şüphelilerinin üzerinden 1.5 milyon lira çıktı

İstanbul Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen 130 milyon liralık vurgunla ilgili firari olarak aranan şüphelilerden güvenlik Ahmet Y. Sakarya Karasu'da lüks bir villada, Arkadaşı Serdar C. ise Kağıthane'de yakalanmış, ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Şüphelilerin gözaltına alındıkları adreslerde ele geçirilen para ise şaşırttı. Güvenlik görevlisi Ahmet Y. "Benim olayla alakam yok, beni kurban ettiler" demişti. Lakabının "Serçe" olduğu öğrenilen Ahmet Y'nin üzerinden 23 bin 500 dolar ve 321 bin 600 lira para çıktığı öğrenildi. Üzerinde 13 bin Euro ile yakalanan Serdar C., ise ifadesinde Ahmet Y'nin, kendisini arayarak çağırması üzerine yanına gittiğini ve para dolu çanta gördüğünü anlatmıştı.