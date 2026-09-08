Soykırım destekçisi Emma Shapplin’in İstanbul konseri iptal edildi!

Fransız soprano Emma Shapplin'in 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı konser, terör devleti İsrail'e yönelik açık destek açıklamaları ve Gazze'deki katliamlara göz yumması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail rejiminin saldırıları devam ederken, Fransız sanatçı Emma Shapplin'in Tel Aviv'e giderek katliamcı yönetime moral ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı. Shapplin'in, siyonist yönetimin saldırılarını meşrulaştıran açıklamaları ve İsrail'e verdiği kesintisiz destek, Türkiye'deki müzikseverlerin ve kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

TÜRKİYE SOYKIRIM YANLILARINA GEÇİT VERMEDİ

Gelişmelerin ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına destek veren sanatçıya geçit vermedi. Shapplin'in 29 Eylül tarihinde İstanbul'da sahne alacağı dev konser organizasyonu tamamen iptal edilerek programdan çıkarıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör