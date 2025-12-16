Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi! ’Yüklü miktarda bağış’ iddiası...

Yani hayvanlar bu durumdayken bir de yurt dışından Almanya'dan diğer ülkelerden de para topladığı iddia ediliyor. Hayvanlar perişan ve çok kötü durumda. Bu görüntüleri artık görmek istemiyoruz. Ne belediye barınaklarında ne de başka yerlerde hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Buradan yetkili kurumlara sesleniyorum. Burası bu hale gelene kadar hiç mi denetlemediniz? Hiç mi görmediniz? Hiç mi kimse size bir şey söylemedi? Neden buraları bu hale gelene kadar bekletiyorsunuz?" dedi.