Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? Sözleşmeliye kadro konusunda sona gelindi!

Sözleşmeliye kadro müjdesi için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Ekim ayında Meclise gelecek konuyla ilgili binlerce kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. 560 bin sözleşmelinin kadrolu olmasına ilişkin konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin de milyonların beklediği bu haberle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kadro için yeşil ışık yakmıştı. Peki, Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar...