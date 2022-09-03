Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? Sözleşmeliye kadro konusunda sona gelindi!

Sözleşmeliye kadro müjdesi için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Ekim ayında Meclise gelecek konuyla ilgili binlerce kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. 560 bin sözleşmelinin kadrolu olmasına ilişkin konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada "Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman?" soruları yanıt arıyor. Bakan Bilgin de milyonların beklediği bu haberle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve kadro için yeşil ışık yakmıştı. Peki, Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman? İşte tüm detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ?
Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapılması beklenirken kadroya alımlarına yönelik olarak da çalışmalar devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliler hakkında geçtiğimiz ay şu açıklamayı yaptı:
"Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır."
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?
Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:
"Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız"
SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?
Kamu kuruluşlarında çalıştırılan ikinci tip kamu görevlileri sözleşmeli personeldir. Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar bellidir. Bunun yanı sıra çeşitli kamu kurumları kendi özel yasalarında sözleşmeli personelini düzenleyebilmekte.