Spor salonuna ölümcül sabotaj

Konya'nın Ereğli ilçesinde spor salonu işlettiği öğrenilen Önder K.'nın rakip işletmeye siyanür döktürdüğü öğrenildi. Siyanürü Berkan G.'nin para karşılığı döktüğü tespit edildi. Berkan G.'nin maddeyi soyunma odasına döktükten sonra ellerini koklayarak salondan ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Berkan G. ile onu azmettirdiği ileri sürülen başka bir spor salonunun sahibi olan Önder K. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın yaşandığı salonun yetkilileri, "İçeride 7-8 yaş grubu çocuklar vardı. Ya o çocuklara bir şey olsaydı? Bir insan öldürmeye teşebbüs" dedi.