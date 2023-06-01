Sporcuları taşıyan minibüs kaza yapmıştı: Sağlık durumlarıyla ilgili açıklama geldi

Feci kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa- Eskişehir kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Aksaray'dan, Balıkesir'de yarın yapılacak olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) yönetimindeki 68 EZ 644 plakalı minibüs, aynı yöne giden Selahattin Cerrah (50) yönetimindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



'SPORCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğunu söyleyen Arslan, "Minibüs, kamyona arkadan çarpıyor. Araçta şoför, 2 antrenör ve 14 sporcu evladımız olmak üzere toplam 17 kişinin olduğunu öğrendik. Bütün yaralıların hastaneye sevki sağlandı. Maalesef bir antrenörümüz hayatını kaybetti. Sporcularımızın genel durumları iyi, kontrol ve müşahede amacıyla hastanede tutuluyorlar. Antrenörümüzün yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.