Spotify abonelik ücretlerine zam! 2025 Spotify üyelik ücreti ne kadar oldu, öğrenci, bireysel, duo, aile planı kaç TL?

Dijital müzik dünyasında en çok tercih edilen platformlardan biri olan uygulama abonelik ücretlerini güncellemiş durumda. Kullanıcılar, "Spotify zam yaptı mı?", "Yeni Spotify ücretleri ne kadar?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte güncellenen rakamlara dair merak edilenler:
Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'ın abonelik ücretlerine zam geldi. Platformun resmi internet sitesinde yer alan Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci planları için rakam güncellendi. İşte, yeni ücretler:
Tüm premium planlarında kullanıcılara;
Reklamsız müzik dinleme
İndir ve çevrimdışı dinleme
Şarkıları istediğin sırada çalma
Yüksek ses kalitesi
Arkadaşlarınla aynı anda dinleme
Dinleme sıranı düzenleme özellikleri sunuluyor.
Platformun yeni üyelerine sunduğu İlk 1 ay boyunca ücretsiz uygulaması ardından 99 TL'lik yeni Spotify üyelik ücreti üzerinden ücretlendirme başlıyor.