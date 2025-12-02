Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı, nasıl bakılır? Spotify 2025 özeti için geri sayım başladı!

Spotify Wrapped, her yıl yayınlandığında dönemin müzik trendlerini ortaya çıkararak sosyal medyada büyük bir ilgi topluyor. Yıl boyunca listelerde öne çıkan isimler belirlenirken, kullanıcılar da kendi kişisel özetlerini sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman açıklanacak, Wrapped 2025 nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler…
Spotify Wrapped, premium Spotify kullanıcılarının bir yıl içinde dinlediği 'en'lerin listesidir. Spotify, kullanıcılarına 'en çok dinlediğin şarkı, şarkıcı, podcast' gibi farklı alanlarda listeler sunar. Bu listeler de kullanıcıların sosyal medya hesapları tarafından paylaşılır. Son birkaç senedir yapılan bu uygulama o kadar popüler oldu ki artık diğer uygulamalar da kullanıcılarına wrapped listeler sunmaya başladı. Örneğin YouTube Music kullanıcıları da yıl sonu özetlerine artık ulaşabiliyor.