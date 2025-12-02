Haberler Yaşam Haberleri Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı, nasıl bakılır? Spotify 2025 özeti için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 09:33

Spotify Wrapped özelliği sayesinde kullanıcılar 2025 yılı boyunca en çok dinledikleri şarkı ve albümlere tekrar göz atabilecek. Son bir yılda dinlenen müziklerin derlenmesiyle özel bir liste oluşturan Spotify, kullanıcıların favori parçalarını öne çıkaracak. Dinleme alışkanlıklarındaki öne çıkan anlar ve sevilen içerikler ise hazırlanan kısa bir özetle kullanıcıların müzik yolculuğunu yeniden hatırlatıyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak?

Spotify Wrapped, her yıl yayınlandığında dönemin müzik trendlerini ortaya çıkararak sosyal medyada büyük bir ilgi topluyor. Yıl boyunca listelerde öne çıkan isimler belirlenirken, kullanıcılar da kendi kişisel özetlerini sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman açıklanacak, Wrapped 2025 nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler…

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, premium Spotify kullanıcılarının bir yıl içinde dinlediği 'en'lerin listesidir. Spotify, kullanıcılarına 'en çok dinlediğin şarkı, şarkıcı, podcast' gibi farklı alanlarda listeler sunar. Bu listeler de kullanıcıların sosyal medya hesapları tarafından paylaşılır. Son birkaç senedir yapılan bu uygulama o kadar popüler oldu ki artık diğer uygulamalar da kullanıcılarına wrapped listeler sunmaya başladı. Örneğin YouTube Music kullanıcıları da yıl sonu özetlerine artık ulaşabiliyor.

SPOTİFY WRAPPED'E NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped yayınlandığı zaman kullanıcının ana sayfasında görülür. Spotify özeti, daha sonra ana sayfanın bir yerine yerleştirilir ve kullanıcı istediği zaman yıllık özetine ulaşabilir.

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify Wrapped geçmiş yıllarda genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor.

Buna göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

