SRC 2 Hangi Araçları Kullanır? SRC 2 Yük Taşır Mı, Kamyonet Kullanır Mı?

SRC belgesi, "Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi"nin kısaltmasıdır. Bu belge, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterliliklerini belgelemek amacıyla verilir. SRC belgesi, sürücülerin belirli eğitimlerden geçerek ve sınavları başarıyla tamamlayarak aldıkları bir belgedir. SRC 2 hangi araçları kullanır, yük taşır mı ve kamyonet kullanır mı gibi soruların yanıtları ise özellikle şoför adayları için önemlidir.

SRC 2 Hangi Araçları Kullanır?

SRC 2 belgesi, yurtiçi yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücüler için gereklidir. Bu belgeye sahip olan sürücüler, otobüs ve minibüs gibi yolcu taşıma araçlarını kullanabilirler. Ticari taksi kullananlar, personel taşımacılığı yapanlar, il, ilçe ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapanlar, dolmuş sürücüleri ve öğrenci servis şoförleri SRC 2 belgesi almalıdır.

SRC 2 belgesi, sadece yolcu taşımacılığı için geçerlidir ve yük taşımacılığı yapma yetkisi vermeyen bir evraktır. Bu nedenle, SRC 2 belgesi ile kamyonet veya diğer yük taşıma araçları kullanmak mümkün değildir. SRC 2 belgesi, sürücülerin yurt içinde yolcu taşımacılığı faaliyetlerini yasal ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. Bu belgeyi almak için sürücülerin belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri ve sınavları başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

SRC 2 Belgesi Nasıl Alınır?

SRC 2 belgesi almak için belirli adımları takip etmeniz ve gerekli evrakları tamamlamanız gerekmektedir. İşte detaylar:

İlk olarak, e-Devlet üzerinden veya yetkili eğitim kurumları aracılığıyla SRC 2 belgesi başvurusu yapmalısınız.

Başvurunuz onaylandıktan sonra, belirli bir eğitim programına katılmanız gerekmektedir. Bu eğitim, yolcu taşımacılığı ile ilgili teorik ve pratik bilgileri kapsar.

Eğitimi tamamladıktan sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava girmeniz gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olmanız halinde SRC 2 belgesi almaya hak kazanırsınız.

Gerekli evraklar ise şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Biyometrik fotoğraf

Adli sicil kaydı

Diploma fotokopisi

Bu adımları ve evrakları tamamladıktan sonra SRC 2 belgenizi alabilirsiniz.