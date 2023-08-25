Starfield Sistem Gereksinimleri 2023 - Starfield Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Starfield oyunu uzay konulu bir oyundur. Dolayısıyla bilim kurguyu aratmayan bir konusu vardır. Bu oyunda gezegenler arasında yolculuk yapmak mümkündür. Hatta gezegenleri, uzay araçları kişiselleştirmek de mümkündür. Starfield oyunu bu özellikleri sayesinde oyun camiasında farklı olmayı başarmıştır. Oyun PC üzerinden oynanan bir oyundur. Bu nedenle birtakım sistem gereksinimleri vardır. 2023 güncel özellikler için Starfield kaç GB RAM istiyor, minimum PC sistem gereksinimleri neler sorularından hareket etmek gerekir.

Starfield Sistem Gereksinimleri 2023

Bilgisayar oyunları genelde güncellenen yapılardır. Belirli aralıklar ile bilgisayar oyunlarına güncelleme gelir. Güncelleme sonucunda oyunun bazı alanlarına iyileştirme yapılmış olur ya da yeni özellikler gelmiş olur. Bu nedenle bir oyun indirileceği zaman en son sürümü indirilmelidir. Dolayısıyla güncel olan 2023 yılındaki sürümü araştırılmalıdır. Starfield oyunun sistem gereksinimlerinin diğer yeni çıkmış bilgisayar oyunları ile neredeyse aynı gereksinimlere sahip olduğu söylenebilir. Bu sistem gereksinimlerinden bazıları şu şekildedir:

16 GB RAM

125 GB Depolama Alanı

Windows 10 İşletim Sistemi

Starfield Oyunu

Starfield oyunu ilgi çekici bir oyundur. Uzay teması ile farklı konulu oyun olmayı başarmıştır. Bilim kurgu içerisinde ele alınan Starfield oyununda oyuncunun hayal dünyasına önem verilmektedir. Bu oyunu oynarken istediğiniz gezegende gezebilirsiniz. Gezegenler arasında yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuğu yaparken kullanacağınız uzay aracını kişisel tercihlere göre dizayn edebilirsiniz. Hatta istediğiniz renkte ve özellikte gezegen bile yapabilirsiniz. Oyun içerisinde tüm her şey oyuncuya bağlıdır. Oyuncunun hayal dünyasına göre gelişen bir oyundur.

Starfield Kaç GB Ram İstiyor?

Starfield oyununun sistem gereksinimleri diğer bilgisayar oyunları ile neredeyse aynıdır. Tek tük farklılıklar vardır. Örneğin bu oyununun depolama alanı diğer oyunlara göre daha fazladır. Starfield oyunu sayesinde uzay ve bilim kurgu tadında oyun oynanabilecektir. Kişisel tercihlere önem veren bir oyundur. Çünkü istediğiniz şekilde gezegen oluşturma imkanını bu oyun sizlere sağlamaktadır. Aynı şekilde uzay aracınızı da istediğiniz özellikte üretebilirsiniz. Böyle bir özellikteki bir oyunu oynayabilmek için 16 GM RAM gerekmektedir.

Starfield Minimum PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Starfield oyunu oyuncuları uzayda hissettirecek özelliktedir. Bu oyunu oynayabilmek için gerekli olan sistem gereksinimlerini bilmek gerekir. Starfield oyun gereksinimlerinde bazı farklı olan unsurlar vardır. Örneğin ekran kartı diğer oyun gereksinimlerine göre farklıdır. Starfield minimum PC sistem gereksinimleri şu şekildedir: