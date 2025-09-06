Stresi azaltın uzun yaşayın

FORTUNE Well sitesi yaşlı hastalarla ilgilenen yedi araştırmacı ve doktorun kendi sağlıklarını iyileştirmek ve uzun bir yaşam için uyguladıkları stratejilere yer verdi. İşte söz konusu uzmanların uyguladığı ve tavsiye ettiği rutinler;Tüm tatil günlerimi kullanıyorum. Stresi azaltmaya çalışıyorum.Beslenmemin önemli bir miktarı sebzelerden oluşuyor.Temel sağlık tavsiyelerine uymaya çalışıyorum; sigara içme, alkol kullanma... gibiHer sabah egzersiz yapıyorum. Kaslarımı çalıştırmak için hareket ediyorum.Bağışıklık ve beyin sağlığım için kaliteli uykuya odaklanıyorum.