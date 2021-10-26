Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği Van Gölü’nün gizemlerini fotoğrafladı

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile dalışlarını tamamlayan ekip Adilcevaz gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ekipte yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, mikrobiyalitleri genel anlamıyla ortaya çıkardıklarını belirterek şunları söyledi: "Çok çeşitli ekiplerle birlikte çalışmalar yaptık. Şu anda Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği ile beraberiz. 4 günden beridir Van Gölü'nün muhtelif yerlerinde dalışlarımız oldu. Mikrobiyalitleri genel anlamıyla ortaya çıkarmıştık zaten. Şimdi bunların tanıtılmasında, güçlü bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasında ve turizme kazandırılması konusunda bir çaba var. Bunun için Van Valiliği, Van Belediye Başkanlığı ve Adilcevaz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz."
"DALIŞ SEVERLER İÇİN BİR CENNET NİTELİĞİNDEDİR"
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise, Vangölü'nün Ekstrem su kalitesinin yanı sıra su altında barındırmış olduğu gizemler ve güzelliklerle dalış severler için bir cennet olduğunu ifade etti. Akkuş, "Vangölü Ekstrem su kalitesinin yanı sıra su altında barındırmış olduğu gizemler ve güzelliklerle adeta dalış severler için bir cennet niteliğindedir. Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile 4 günlük çalışmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Ülkemizin su altı ile ilgili tek derneği olan Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneği (SUFOD) başkanı ve ekibiyle beraber Van Gölü'ne gelip su altındaki güzelliklerini görüntülediler. Bunların her biri geleceğe atılmış birer tohum gibi. Bugün Van Gölü'nün ekonomiye katkısı balıkçılık ve taşımacılıkla ön planda. Fakat Van Gölü ülkemizin en bakir alanlarından, araştırılmamış en büyük ekosistemlerinden birisini teşkil ediyor. Bu amaçlar Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneğinin bu bölgeye ilgisi bizler için çok önemlidir. Özellikle Su Altı Fotoğrafçılar ve Filmciler Derneğinin çekmiş olduğu fotoğraflar ve görüntüler bizim için ileriye yönelik Van Gölü'nün tanıtılmasında ve burada bir dalış turizminin canlandırılması için çok büyük öneme haizdir. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde Van Gölü'nün etrafında onlarca dalış okulu ve bu bölgenin gençlerinin görev aldığı onlarca dalış rehberi yetiştirilecektir. 4 gün süren, İnköy, Altınsaç ve Adilcevaz açıklarında yer alan mikrobiyalit alanları, Rus batığı olmak üzere Van Gölü'nün çeşitli bölgelerinde aralıksız dalışlar yapıldı."
PERİBACALARININ AYNISI
Çalışmalara katılarak görüntü ve fotoğraflar çeken SUFOD Başkanı Ateş Evirgen, Kapadokya'daki peribacalarının görüntülerinin aynısının aslında Van Gölü'nün altında da olduğunu belirterek, "Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmciler Derneği adeta denizlerin gözü kulağı gibidir. Dış dünyayla ilişkiyi bütün bu arkadaşlarımız sağlıyor. Çünkü insanlarımız için suyun altı bilinmeyen ve çok da fazla önemsenmeyen bir alan. Ama böyle değil. Biz Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki denizlere dalmaya alışkın insanlarız. Oradaki görüntüler çıkarıyoruz. Ama iç sular Anadolu'nun en büyük zenginliğidir. Bunların başında da Van Gölü geliyor.
Ne yazık ki bizler Van Gölü'ne hep uzak durduk. İçindeki canlı türlerinin az olması belki de bizi böyle uzak durmaya neden oldu. İnci kefali ile tanıyoruz Van Gölü'nü. İnci kefali son yıllarda altı fotoğrafçılarının gözdesi oldu. Ama onlardan daha da önemli bir mikrobiyalit var. Bugüne kadar Türkiye'deki Kapadokya'daki peri bacalarının görüntülerinin aynısı aslında Van Gölü'nün bir zenginliği. Burada 4 günde bunları ortaya çıkardık. Bütün amacımız bu köprüyü kurarak Van Gölü'nün gizli kalmış güzelliklerini insanlarla tanıştırmak ve Van Gölü'ne bir katma değer katmaktır. Van Gölü'nün zenginlikleri gerçekten saklı kalmış. Bundan sonra bu çalışmalarımızla ve üzerine koyaraktan tüm Türkiye'ye gölün tanıtımını yapmak istiyoruz" diye konuştu.