Su altında kalan 15 araç tahliye ediliyor

Şanlıurfa'daki 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Arkeoloji Müzesi otoparkında sular altında kalan 150 aracın tahliye edilmesine başlandı.
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanında bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi müze kapalı otoparkındaki 150 araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine çıktığı görüldü.
Araç sahipleri ise otopark önünde araçların bir an önce sel suların tahliye edilip araçlarına kavuşmayı beklerken suların çekilmesi ile birlikte otoparka sular altında kalan araçlar çekicilerle tahliye edilmeye başlandı. Araçlar yediemin parklara taşındı