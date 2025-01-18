Su bayisinde sahte içki satışı

İstanbul Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkânda 72 litre sahte içki ele geçirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkânda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda işyeri sahibi Y.K.'yı (53) gözaltına aldı. Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İşyeri de belediye ekiplerince mühürlendi. İstanbul Güngören'de de pet şişelere doldurduğu sahte içkiyi aracıyla dolaşarak sattığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Bu arada son günlerde 38 kişinin sahte alkolden hayatını kaybettiği İstanbul'da Özbekistan uyruklu Yulmurod Aytugdiev de aynı sebeple yaşamını yitirdi. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de Ş.A. isimli şüphelinin evinde 530 litre sahte ve 38 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.