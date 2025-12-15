Su çilesine bakanlık el attı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yıllardır yaşanan içme suyu sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "Kamu Yararı" onayıyla, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından planlanan 3 milyar TL bütçeli desalinasyon projesi hayata geçiriliyor.Proje sayesinde özellikle yaz aylarında artan nüfusun yol açtığı su kesintilerinin sona ermesi hedefleniyor. Hazırlanan, "Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini" projesi, Milas'ın Güllük, Boğaziçi, Dörttepe, Kemikler, Kazıklı, Kızılağaç, Gürçamlar, Kıyıkışlacık ve Bozbük mahalleleri ile Bodrum'un tüm yerleşim alanlarını kapsıyor. Reverse osmosis teknolojisine dayalı desalinasyon sistemiyle deniz suyu arıtılarak bölgeye temiz ve sürdürülebilir içme suyu sağlanacak. Projenin uygulanabilmesi için Milas Koru Mahallesi sınırlarında yer alan 157 bin metrekarelik alanın kullanımına ilişkin kamu yararı kararı, Bakan Murat Kurum'un imzasıyla onaylandı. Projenin kısa sürede başlatılması planlanıyor.