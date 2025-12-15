Haberler Yaşam Haberleri Su çilesine bakanlık el attı
Giriş Tarihi: 15.12.2025

Su çilesine bakanlık el attı

Bodrum ve Milas’ta yıllardır süren su sorunu, Çevre ve Şehirciilk Bakanlığı’nın onayıyla MUSKİ’nin 3 milyar liralık projesi sayesinde çözülüyor. Projeyle yaz aylarında bölgeye kesintisiz içme suyus ağlanacak

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Su çilesine bakanlık el attı
  • ABONE OL
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yıllardır yaşanan içme suyu sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "Kamu Yararı" onayıyla, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından planlanan 3 milyar TL bütçeli desalinasyon projesi hayata geçiriliyor.

DENİZ SUYU ARITILACAK
Proje sayesinde özellikle yaz aylarında artan nüfusun yol açtığı su kesintilerinin sona ermesi hedefleniyor. Hazırlanan, "Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini" projesi, Milas'ın Güllük, Boğaziçi, Dörttepe, Kemikler, Kazıklı, Kızılağaç, Gürçamlar, Kıyıkışlacık ve Bozbük mahalleleri ile Bodrum'un tüm yerleşim alanlarını kapsıyor. Reverse osmosis teknolojisine dayalı desalinasyon sistemiyle deniz suyu arıtılarak bölgeye temiz ve sürdürülebilir içme suyu sağlanacak. Projenin uygulanabilmesi için Milas Koru Mahallesi sınırlarında yer alan 157 bin metrekarelik alanın kullanımına ilişkin kamu yararı kararı, Bakan Murat Kurum'un imzasıyla onaylandı. Projenin kısa sürede başlatılması planlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Su çilesine bakanlık el attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz