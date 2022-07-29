Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Suadiye İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesi’ne Yakın Mı?

Marmaray, tıpkı metro gibi en hızlı toplu taşıma araçlarından biridir. Metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, vapur ve tramvay gibi diğer ulaşım araçlarına aktarma yapmaya da imkan tanır. Ataköy, Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Sirkeci, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik yoğunluğun en fazla olduğu duraklardır. Gidilecek olan yere göre, ödenecek ücretler de değişir. Öğrenci ve yetişkinler için ayrı tarifeler uygulanır. Suadiye Marmaray Durağı'na gitmeden ve İstanbul Kart'a yükleme yapmadan önce bilinmesi gereken bir nokta vardır. Marmaray'a binerken ilk etapta, bulunduğunuz istasyona en uzak olan konumun ücreti alınır. Eğer daha yakın bir durakta inerseniz, ücret iadesi yapılır. İşte Marmaray Suadiye İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna dair detaylar…

Suadiye Marmaray İstasyonu'nun Konum Bilgileri Nedir?

Marmaray Suadiye İstasyonu, Gebze-Halkalı, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik arası seferlerin hepsinde yer alan bir duraktır. Kadıköy'de bulunan 7 Marmaray durağından biridir. Bostancı'dan hemen sonra, Erenköy'den hemen önce yer alır. Otobüs ve dolmuşlara aktarma yapmayı sağlayan bir noktadır. Aşağıda Marmaray Suadiye İstasyonu'nun konum bilgileri verilmiştir.

Suadiye Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/cdNbTVoTGbjSS2c58

Editörün Önerisi ➨ Marmaray Durakları İçin Tıklayınız

Marmaray Gebze-Halkalı Durakları

Tüm Marmaray duraklarını merak edenler için aşağıdaki listede 43 istasyonun hepsi verilmiştir.