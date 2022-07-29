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Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:21 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:21

Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Suadiye İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesi'ne Yakın Mı?

Marmaray, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nı deniz altından birbirine bağlayan raylı bir sistemdir. Gebze-Halkalı, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik olmak üzere değişik istikametlere seferler vardır. Gebze ve Halkalı arasında her 15 dakikada bir, Maltepe ve Zeytinburnu'na ise 8 dakikada bir sefer yapılır. Suadiye Marmaray Durağı nerede yer alır ve nasıl gidilir diye soranlar olabilir. Marmaray Suadiye İstasyonu nerede bulunur sorusunun cevabı yazımızda…

Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Suadiye İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesi’ne Yakın Mı?

Marmaray, tıpkı metro gibi en hızlı toplu taşıma araçlarından biridir. Metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, vapur ve tramvay gibi diğer ulaşım araçlarına aktarma yapmaya da imkan tanır. Ataköy, Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Sirkeci, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik yoğunluğun en fazla olduğu duraklardır. Gidilecek olan yere göre, ödenecek ücretler de değişir. Öğrenci ve yetişkinler için ayrı tarifeler uygulanır. Suadiye Marmaray Durağı'na gitmeden ve İstanbul Kart'a yükleme yapmadan önce bilinmesi gereken bir nokta vardır. Marmaray'a binerken ilk etapta, bulunduğunuz istasyona en uzak olan konumun ücreti alınır. Eğer daha yakın bir durakta inerseniz, ücret iadesi yapılır. İşte Marmaray Suadiye İstasyonu nerede ve nasıl gidilir sorusuna dair detaylar…

Suadiye Marmaray İstasyonu'nun Konum Bilgileri Nedir?

Marmaray Suadiye İstasyonu, Gebze-Halkalı, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik arası seferlerin hepsinde yer alan bir duraktır. Kadıköy'de bulunan 7 Marmaray durağından biridir. Bostancı'dan hemen sonra, Erenköy'den hemen önce yer alır. Otobüs ve dolmuşlara aktarma yapmayı sağlayan bir noktadır. Aşağıda Marmaray Suadiye İstasyonu'nun konum bilgileri verilmiştir.

Suadiye Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/cdNbTVoTGbjSS2c58

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Marmaray Gebze-Halkalı Durakları

Tüm Marmaray duraklarını merak edenler için aşağıdaki listede 43 istasyonun hepsi verilmiştir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Suadiye İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesi'ne Yakın Mı?
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