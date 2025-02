Hz. Harun (as.), Hz. Musa'ya (as.) pek çok şekilde yardım etmiştir. Hz. Harun, etkili bir konuşmacı olduğu için Hz. Musa'nın mesajını insanlara iletmede daha başarılı olmuştur. Hz. Musa'ya moral ve manevi destek sağlayarak onun yokluğunda kavme liderlik yaparak işleri yürütmüştür. Hz. Musa'nın (as.) dileğinden bahsettiği için Şuara Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı oldukça önemlidir.

Şuara Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Şuara Suresi'nde, Hz. Musa (as.), Hz. İbrahim (as.), Hz. Nuh (as.), Hz. Hud (as.), Hz. Salih (as.), Hz. Lut (as.) ve Hz. Şuayb (as.) gibi peygamberlerin kıssaları anlatılır. Aynı zamanda, tevhid inancının önemi üzerinde durulur. Şuara Suresi'nin 10-11-12. ayetin okunuşu ise şu şekildedir:

10. Ayet: Ve iz nâdâ rabbuke mûsâ eni'til kavmez zâlimîn(zâlimîne).

11. Ayet: Kavme fir'avn(fir'avne), e lâ yettekûn(yettekûne).

12. Ayet: Kâle rabbi innî ehâfu en yukezzibûni.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 10-11-12 Arapça Yazılışı



Şuara Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı

(10-11) "Hani rabbin Mûsâ'ya, şöyle seslenmişti: "O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar (zulümden) hâlâ sakınmayacaklar mı?"

(12) "Mûsâ, "Rabbim! Doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum;"