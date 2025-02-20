Kur'an-ı Kerim, insanın sapmalara karşı uyarılması için indirilmiş ilahi bir rehberdir. İçinde, geçmiş kavimlerin ibret dolu kıssalarına sıkça yer verilir. Bu kıssalar insanlığın geçmişten ders alması ve aynı hatalara düşmemesi için birer işarettir. Şuara Suresi, bu anlamda birçok kıssayı içeren ve peygamberlerin mücadelelerini detaylarıyla anlatan önemli surelerden biridir. Şuara Suresi 106-107-108. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hemen hemen herkesin ders alması gereken bilgiler içerir.

Şuara Suresi 106-107-108. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 106-107-108. Ayet Okunuşu

106. Ayet: İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun

107. Ayet: İnni leküm rasulün emın

108. Ayet: Fettekullahe ve etıy'un

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Şuara Suresi 106-107-108. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

106. Ayet: Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"

107. Ayet: "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

108. Ayet: "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."