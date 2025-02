Hz. Salih (as.), Kur'an'da bahsedilen ve Semûd kavmine gönderilen bir peygamberdir. O, dürüst, sadık ve bir o kadar sabırlı bir insandır. Allah (cc.), Semûd kavmine Hz. Salih'i (as.) peygamber olarak göndererek onları tek bir Allah'a (cc.) iman etmeye ve putperestliği terk etmeye çağırmıştır. Hz. Salih (as.), kavmini doğru yola davet ederken onlara pek çok öğüt vermiştir. Şuara Suresi 142-143-144-145. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Hz. Salih'i (as.) anlattığı için mutlaka okunmalıdır.

Şuara Suresi 142-143-144-145. Ayet Okunuşu

Hz. Salih'ten (as.) ve Semûd kavminden bahsedilen Şuara Suresi'nin 142-143-144-145. ayetinin okunuşu şöyle:

142. Ayet: İz kale lehum ehuhum salihun e la tettekun.

143. Ayet: İnni lekum resulun emin.

144. Ayet: Fettekullahe ve etiun.

145. Ayet: Ve ma es'elukum aleyhi min ecr, in ecriye illa ala rabbil alemin.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 142-143-144-145. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an'ı Arapçadan okumak, ibadet ve tilavet açısından oldukça önemlidir. Şuara Suresi'nin 142-143-144-145. ayetinin Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

Şuara Suresi'nin anlamını daha iyi kavrayabilmek için Türkçe anlamı ve tefsiri de incelenmelidir.

Şuara Suresi 142-143-144-145. Ayet Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 142-143-144-145. ayetin Türkçe meali ve açıklaması kısaca şu şekilde yapılabilir:

(142) "Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"

(143) "Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

(144) "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

(145) "Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız âlemlerin rabbine aittir."

Şuara Suresi'nin 142-145. ayetlerinde, Hz. Salih'in (as.) Semûd kavmine tebliğinden bahsedilir. Bu ayetlerde, Hz. Salih'in (as.), Allah'a (cc.) iman etmeleri için kavmini uyarmasından bahseder. Ayrıca, kendisinin güvenilir bir elçi olduğunu ve yalnızca Allah'ın (cc.) emirlerini ilettiğini söyler. Kısacası, peygamberlerin görevleri ve inkarcıların tutumları hakkında önemli dersler içerir.