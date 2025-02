Kur'an-ı Kerim, insanın her hâlini ve her ihtiyacını bilen Allah'ın, onu en iyi şekilde yönlendirdiğini ve yolunu açtığını hatırlatır. Şuara Suresi'nin bu ayetlerinde, Hz. İbrahim (a.s.), Allah'ın insan üzerindeki nimetlerini anlatırken, özellikle şifa verenin, hayatı başlatan ve sona erdirenin yalnızca Allah olduğunu vurgular. Şuara Suresi 80-81-82. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hayatta başına gelen her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu ve yalnızca O'na güvenmesi gerektiğini anlatır.

Şuara Suresi 80-81-82. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 80-81-82. Ayet Okunuşu

80. Ayet: Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın

81. Ayet: Vellezı yümıtünı sümme yuhyın

82. Ayet: Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 80-81-82. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

80. Ayet: "Hastalandığımda da O bana şifa verir."

81. Ayet: "O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır."

82. Ayet: "O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur."