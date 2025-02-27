Kur'an-ı Kerim, insanın her hâlini ve her ihtiyacını bilen Allah'ın, onu en iyi şekilde yönlendirdiğini ve yolunu açtığını hatırlatır. Şuara Suresi'nin bu ayetlerinde, Hz. İbrahim (a.s.), Allah'ın insan üzerindeki nimetlerini anlatırken, özellikle şifa verenin, hayatı başlatan ve sona erdirenin yalnızca Allah olduğunu vurgular. Şuara Suresi 80-81-82. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın hayatta başına gelen her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu ve yalnızca O'na güvenmesi gerektiğini anlatır.
80. Ayet: Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın
81. Ayet: Vellezı yümıtünı sümme yuhyın
82. Ayet: Vellezı at'meu ey yağfira lı hatıy'etı yevmeddın
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
80. Ayet: "Hastalandığımda da O bana şifa verir."
81. Ayet: "O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır."
82. Ayet: "O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur."