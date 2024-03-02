Suç örgütlerine ‘Mahzen’ operasyonu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri yeni bir operasyon zinciri başlattı. Uyuşturucu ve silah ticareti yapan organize suç örgütlerine yönelik başlatılan 'Mahzen-1' ve 'Mahzen-2' adlı operasyonlarla İstanbul ve Ankara'da toplamda 73 şüpheli yakalanarak iki ayrı çete çökertildi. Ankara'daki operasyonda; 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan "Pekmez Kardeşler" suç örgütüne yönelik 3 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda elebaşları Hakan ve Hüseyin Pekmez kardeşler dahil 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ticareti ve kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 31 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. Operasyonlarda; 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu.İstanbul'da ise; 3 cinayet, silahla tehdit, saldırı ve yaralama, uyuşturucu madde imal ve satışı ile yağma maksatlı insan kaçırma suçlarını işledikleri tespit edilen "Çirkinler" suç örgütü çökertildi. Elebaşılığını Zuhat Altunç'un yaptığı örgüte üye 47 üyesi yakalanırken 13 ruhsatsız tabanca, 5️ otomatik tabanca, 7️ çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi. Zanlıların, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Kocaeli'nde bulunan işyerinin kurşunlanması olayına da karıştıkları belirlendi. Bir iş insanını kaçırdıkları anların da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.