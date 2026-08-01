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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Suç örgütlerini övücü paylaşımlar mercek altında

SENA UYANER SENA UYANER
Suç örgütlerini övücü paylaşımlar mercek altında
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, sosyal medyada suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları ve örgütlerine yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

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#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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