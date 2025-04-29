Suç örgütüne bir darbe daha! Tutuklu sayısı 47’ye yükseldi

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 44 şüphelinin tutuklanmasının ardından, soruşturmada elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütün İstanbul bağlantıları da deşifre edildi. Örgüte uyuşturucu madde temin eden bir şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliyle birlikte örgütün faaliyetlerinde kullandığı iki adet otomatik silah ele geçirildi. Bu silahların (1 adet AK-47 ve 1 adet Thompson) örgüt üyeleri tarafından sosyal medya hesaplarından "yıldırma amacıyla iş yeri kurşunlama" eylemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece, dosya kapsamında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi.