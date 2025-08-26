‘Suça sürüklenmesin’ diye her şeyi yaptı son nefesini evlat kurşunuyla verdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 45 yaşındaki Çidem Kinay, yıllardır en küçük oğlunu suçtan, silahtan ve karanlık yollardan uzak tutmak için mücadele etti. Ancak sonunda, en çok korumaya çalıştığı evladının elindeki silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

DEVAMLI NASİHATTE BULUNDU

Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Çidem Kinay, Muş'tan göç ettikten sonra üç çocuğu ve eşiyle mütevazı bir hayat kurmuştu. Ailenin en küçük oğlu Muhammed Azad Kinay (20), liseden sonra okulu bırakmış, çevresinin de etkisiyle suça bulaşmıştı.

Polis kayıtlarına göre Azad'ın "kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 9 sabıka kaydı bulunuyordu. Geçen yıl girdiği cezaevinden 45 gün önce tahliye edilmişti. Annesi, oğlunun suçla bağını koparması için defalarca nasihat etmiş, hatta Azad hapisteyken evdeki ruhsatsız silahını saklamıştı. Ancak oğlunun hapisten çıkar çıkmaz yeniden silah edinmesi tartışmaları bitirmedi.

'O SİLAHI SANA VERMEM' DEDİ AMA...

ANNE Kinay'ın hayatını kaybetmesine neden olan olay önceki gün yaşandı. Azad, gece saatlerinde Yunusemre Mahallesi 1385. Sokak'taki evine elindeki silahla geldi. Annesi silahı görünce Azad'ın "suç işlemek üzere olduğunu" anlayarak onu engellemeye çalıştı. Çidem Kinay, oğlunu uyarmak için "Babana, amcana söyleyeceğim, o silahı sana vermem" diyerek silahı aldı.

Azad, evden çıkıp gitti, ancak beş dakika sonra başka silahla geri döndü. Ablası Razelin'in açtığı kapıdan hızla içeri giren genç, annesinin odasına yöneldi. Kısa süre sonra tek bir silah sesi duyuldu. Odaya giren abla, annesini kanlar içinde yerde buldu. Kurşun Kinay'ın başına isabet etmişti.

'AZAD ANNEMİ BAŞINDAN VURDU'

KIZ kardeş Razelin Kinay (22), ifadesinde, "Kardeşim eve silahla geldi, tartıştılar. Çıkıp tekrar geldi, odadan silah sesi geldi. Sonra silahla kaçtı" dedi. Ağabey Ali Irmak Kinay ise alt katta uyurken ablasının "Azad annemi vurdu" sözleriyle uyandığını, üst kata çıktığında annesini kanlar içinde bulduğunu söyledi.

ANNESİZ İKİ ÇOCUK HAPSE GİREN BİR OĞUL

CİNAYETİN ardından Çidem Kinay, Sultangazi'deki evinde hayatını kaybetti. Cenazesi morga kaldırılırken, geriye "evladını kötülüklerden korumak isteyen bir annenin, korkularının gerçeğe dönüşmesi" kaldı. Geride, annesiz kalan iki çocuk ve cezaevine gönderilen bir oğul var.