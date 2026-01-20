‘Suça sürüklenmeyi yaşam koçu önleyebilir’

TBMM Suça Sürüklenen Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, "yaşam koçu" önerisinin yer aldığı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Gönültaş, çocuklarda aileye bağlılık azaldıkça okula bağlılığın düştüğünü, bu iki faktörün de çocuğun suça karışma düzeyini artırdığını belirtti. Çocukta "sık yalan söyleme, otoriteyle, evde anne babayla, okulda öğretmen ve idareyle çatışma, okuldan ve evden kaçma, geç saatlere kadar dışarıda kalma ve madde kullanımı" gibi durumların "suç için staj yapma" ortamı sağladığına dikkati çeken Gönültaş, çocuk suçluluğunun 16-18 yaşında daha çok yoğunlaştığını, bu yaş grubu çocukların başka suçlularla etkileşiminin hem onları suça sürüklediği hem de mağdur olma ihtimallerini artırdığını dile getirdi.

GÖZ MODELİ

Adana'da 120 çocukla gerçekleştirilen "Yaşam Koçlarıyla Umut Yıldızı" projesinin sonuçlarını paylaşan Gönültaş, "Yaş aralığı 16-18 yaştı. İçinde madde bağımlısı olanlar, mal varlığına yönelik suçlar, terör suçları vardı. Bu projede farklı olan şey; yaşam koçları. Çocuk polisi arkadaşlarımızı ama toplum destekli polis arkadaşlarımızı her çocuğa yaşam koçu olarak belirledik. Bu arkadaşlarımıza da yaşam koçluğu eğitimi verdik. Proje bittikten sonra suç kayıtlarına yeniden baktık; sadece suça karışan çocuk sayısının 15 olduğunu, yüzde 85'inin suça karışmadığını gördük" dedi. Prof. Dr. Gönültaş, çocuk suçluluğunu önlemeye yönelik "evde anne, mahallede muhtar, hayatta mentör" olarak dile getirdiği "göz (sosyal kontrol)" modelini anlattı. Gönültaş, "Çocuğun üzerinde sosyal kontrolü ne kadar artırabilsek evde anne, baba, mahallede bir büyük, akraba ya da muhtar, okulda öğretmen, hayatta mentör (yaşam koçu) kısacası çocuğu ne kadar takip eden kişi varsa antisosyal davranışın ortaya çıkma ihtimali o kadar azalıyor" diye konuştu.