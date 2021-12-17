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Giriş Tarihi: 17.12.2021 01:33 Son Güncelleme: 17.12.2021 01:33

Suda Patatesli Haluj tarifi: Suda Patatesli Haluj nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Suda Patatesli Haluj tarifi: Suda Patatesli Haluj nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünler arasında yer alan Suda Patatesli Haluj tarifi ile ilgili detayları merak edenler Suda Patatesli Haluj nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Merak konusu olan Suda Patatesli Haluj nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Suda Patatesli Haluj tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında gündeme gelerek Suda Patatesli Haluj nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor.

SUDA PATATESLİ HALUJ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 kg haşlanmış patates
  • 4-5 adet büyük boy soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 kg un
  • 1 baş sarımsak
  • I çay bardağı sıvı yağ
  • 2 kg yoğurt
  • 1 tutam reyhan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber
  • Pul biber
  • 100 g tereyağı

SUDA PATATESLİ HALUJ NASIL YAPILIR?

  1. Öncelikle iç malzememizi hazırlayalım. Soğanlar yemeklik doğranır, sıvı yağda kavrulur. Ardından reyhan, tuz ve İstenilen baharatlar eklenip haşlanmış ezilmiş patatesler ile karıştırılıp hazır hâle getirilir.
  2. Büyük bir kaba yeteri miktarda un, tuz ve su konarak kulak memesinden biraz daha kalın bir hamur elde edilir. 4 beze hamur yuvarlanarak 5 dk. dinlenmeye bırakılır. Çok ince olmayacak şekilde açılır ve su bardağı yardımıyla kesilir. Kesilen hamura 2 çay harçtan konup örtülür.
  3. Bütün hamurlar Büyük derin bir tencereye su koyulup kaynatılır. Az sıvı yağ ve tuz eklenir. Hamurlar tek tek atılır, 10-15 dk. kadar pişirilir.
  4. Patlamaması için çok pişirmemeye ve süzmemeye kevgirle almaya özen gösterilir.
  5. Bu arada bir tavaya sıvı yağ eklenip rendelenmiş Sarımsaklar konup kavurulur, toz biber eklenerek renklendirilir. Tepsiye kevgirle alınmış pişen hamurların üzerine sarımsaklı yağ ilave edilir. İsteğe göre üzerine yoğurt dökülerek servis edilir.

Afiyet olsun.

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Suda Patatesli Haluj tarifi: Suda Patatesli Haluj nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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