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Giriş Tarihi: 2.3.2025 20:06 Son Güncelleme: 2.3.2025 20:37

Sulama kanalına düşen taksinin sürücüsü öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına devrilen taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sulama kanalına düşen taksinin sürücüsü öldü

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya mevkisinde yaşandı. Paşa Yardımcı'nın kullandığı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Yardımcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yardımcı'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Paşa Yardımcı'nın geçtiğimiz dönem Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi.

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Sulama kanalına düşen taksinin sürücüsü öldü
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