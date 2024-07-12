Haberler Yaşam Haberleri Sulama kanalına düşen yaşlı adamın cenazesi gölde bulundu
Giriş Tarihi: 12.7.2024 18:06 Son Güncelleme: 12.7.2024 18:26

Sulama kanalına düşen yaşlı adamın cenazesi gölde bulundu

Sivas’ın Gölova ilçesine tekerlekli sandalyesi ile sulama kanalına düşen Bedir Yalçın’ın (96) cenazesi 23 saat sonra Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından Gölova gölünde bulundu.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Sulama kanalına düşen yaşlı adamın cenazesi gölde bulundu

İlçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında Bedir Yalçın, dün tekerlekli sandalyesi ile birlikte sulama kanalına düştü. Yakınlarının yaşlı adamın sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın'ın izine rastlanılmadı.

Yalçın'ın Gölova gölüne sürüklenme ihtimali üzerine bu sabah saatlerinde AFAD, Samsun ve Malatya'dan gelen emniyet ve jandarma bünyesindeki balık adamlarla gölde arama çalışması başlatıldı. Gölde yapılan arama çalışmalarında yaşlı adamın cesedi gölde bulundu. Balık adamlar tarafından gölden çıkarılan cenaze Gölova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sulama kanalına düşen yaşlı adamın cenazesi gölde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA