“Sular altında kaldı” denilen Hasankeyf’i 500 bin kişi ziyaret etti

Batman'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi eserleri taşınan ve ardından hayata geçirilen projeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından kurulan Hasankeyf'i yılın ilk 9 ayında 500 bin kişi ziyaret etti. SABAH'a konuşan AK Partili Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, 30 medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin insanlık mirası olduğunu belirterek, "Baraj yapıldığında 'Hasankeyf'i yok ediyorlar' denildi. Ancak, şimdi görülüyor ki tarihi ilçe yok olmadı, başta bölgenin olmak üzere Türkiye'nin kültür ve tarih turizmine değer kattı" dedi. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ise, yılın ilk 9 ayında 500 bin ziyaretçinin gelmiş olmasının tarihi ilçenin sular altında kalmadığının önemli göstergesi olduğuna işaret ederek, "Yaşanan olumlu hava ile birlilere gelecek yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Batman'ın 10 bin yıllık tarihiyle 30 medeniyete ev sahipliği yapmış antik ilçesi Hasankeyf, bu yıl yaşanan olumlu havanın da etkisiyle turizmde altın sezonunu yaşıyor. Ilısu Barajıyla birlikte 'tarihi kent yok olacak' denilen Hasankeyf'teki eserler, yaklaşık 6 yıl önce yeni yerine taşınmıştı. Taşınma sırasında 8 eser yeni yerine yerleştirilirken, sadece bir eser yıkılma riski nedeniyle taşınmamıştı. Eserlerin kurtulduğu yeni yerde bu kez TOKİ tarafından göl manzaralı evler yapıldı. 'Artık turist gelmez' denilen 'Yeni Hasankeyf' aksine daha çok ziyaretçi çekmeye başladı. Her geçen gün Yeni Hasankeyf, yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Sadece bu yılın ilk 9 ayında, 500 kişi antik ilçeyi ziyaret etti. Havaların serinlemesiyle birlikte yıl sonuna kadar bu sayının 800 binlere yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl ise, hedefin 1 milyonu aşkın ziyaretçi olduğu ifade ediliyor.

"HASANKEYF YENİDEN DOĞDU"

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hasankeyf'in sular altında kalmadığını yeniden doğduğunu belirterek, "Eserlerimizi taşıdığımız yeni Hasankeyf'i 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti. Yılın ilk 9 ayında 500 bin ziyaretçinin gelmiş olmasının tarihi ilçenin sular altında kalmadığının önemli göstergesidir. Eserlerimiz, müzemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Önümüzdeki yıl hedefimiz 1 milyon. Mağara görünümünde otel yapacağız. Bu otelin de önümüzdeki yıl yapımına başlamayı hedefliyoruz" dedi.

"YOK OLMADI, TURİZME DEĞER KATTI"

AK Partili Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, 30 medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin insanlık mirası olduğunu söyledi. Başkan Tutuş, "Baraj yapıldığında 'Hasankeyf'i yok ediyorlar' denildi. Ancak, şimdi görülüyor ki tarihi ilçe yok olmadı, başta bölgenin olmak üzere Türkiye'nin kültür ve tarih turizmine değer kattı. Kısa sürede süre de yeni Hasankeyf turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Mağaraların olduğu yere gidilebilmesi için bir teleferik projemiz var. Önümüzdeki yıl bir milyon turist çekmeyi hedefliyoruz. Hasankeyf ortak mirasımızdır, buranın canlanması için yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.