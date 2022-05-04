Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak'ın öldüğü gün evde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.