Sultanbeyli Belediyesi konteyner kent kuruyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Hepimizi derinden üzen depremin ilk anından itibaren belediyemizi seferber ettik. Bölgedeki kardeşlerimiz için çalışmalarımızı hızlandırdık. Gerek arama kurtarma ekiplerimizle gerekse bölgeye gönderdiğimiz yardım tırları ve iş makinalarıyla kardeşlerimizin yanında olduk. Ayrıca salgın riskine karşı çöp toplama araçlarımızı da gönderdik. Yine ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi de kardeşlerimizin konaklamasına destek sunmak için konteyner evlerimizin yapımına başladık. Arazi sıkıştırma ve tesfiye işlemlerimizi tamamladık. Altyapı çalışmalarında da sona yaklaştık. İnşallah konteyner evlerimizi depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız, bu yarayı beraber saracağız. Buradan bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.