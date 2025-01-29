Sultanbeyli Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Sultanbeyli Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs ve Metro Gider?

Şehirler arası otobüs yolculuklarında öğrenilmesi gereken ilk hususlardan biri, otobüsün hangi terminalden hareket edeceği hakkındaki detaylardır. Sultanbeyli Otogarı üzerinden yolculuk yapacak olan bireyler yolculuk gününden evvel mutlaka Sultanbeyli Otogarı nerede, nasıl gidilir, hangi otobüs ve metro gider sorularının yanıtlarını incelemelidir.

Sultanbeyli Otogarı Nerede?

Sultanbeyli Otogarı İstanbul ilimizin Anadolu Yakasındaki Sultanbeyli ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Otogar, Sultanbeyli'nin en yoğun caddelerinden biri olan Bosna Bulvarının batı kanadında yer alır.

Sultanbeyli Otogarı'na Yol Tarifiyle Nasıl Gidilir?

Sultanbeyli Otogarına ulaşmak için Avrupa Yakasından geliniyor ise öncelikle karşıya geçmek gerekmektedir. Otogar Bosna Bulvarı üzerinde yer aldığı için bulvara güney yönden Fatih Bulvarı, Osmangazi ve Atatürk Caddeleri üzerinden, kuzey yönden ise Atayolu Caddesi ardından Basra Caddesi üzerinden bağlanılabilir. Doğu yönden gelenler ise Fatih Bulvarından Demokrasi Caddesine sapıp, oradan Bosna Bulvarına dönerek otogara ulaşabilirler.

Sultanbeyli Otogarına Hangi Metro ve Otobüs Gider?



Toplu taşıma vasıtaları ile Sultanbeyli Otogarına ulaşmak isteyen bireylerin hem otobüs hem metro seçenekleri mevcuttur. Otogar yakınına ulaşım sağlayan metro ve otobüs seferleri şunlardır;

Otobüs seferleri;

132M, 132P, 132Z, 18M, 522ST, UM73, SULTANBEYLI - BATTALGAZI- YENIDOĞAN, SULTANBEYLI - YENIDOĞAN, SM6, 18YS, SM3, 131B, KM71, KARTAL - SULTANBEYLI, SULTANBEYLI - KURTKÖY, SULTANBEYLI - YEDITEPE ÜNIVERSITESI, VIAPORT - DUDULLU, SM1.

Metro seferleri;

M5 seferi