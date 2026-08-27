Sultangazi’de akılalmaz hırsızlık planı! Girdiği dairede ne varsa çaldı: Kadın kıyafetleri giyip…

'ELBİSELERİNİ GİYİNİP YUKARI ÇIKTI'

Sıraç Ali Şengül, "Olay akşam, iş çıkışı saat 19.00 sıralarında oldu. Adam, mahallenin önüne gelip elbiselerini giyinip yukarı çıktı. Anahtar sesi gelince çocuklar hemen onu kovalamaya başladı. İkinci kata çıktı. Orada yarım saat bekleyip altınları alıp çıktı. 4 tane bilezik, bir de duyduğuma göre 2 gram altın ve para almışlar. Binada hiç kimse yoktu. Sadece üst kattaki ablalar vardı. Sonra onlar aşağı inmişler. Abla, kardeşimle kadın kılığındaki hırsızı kovaladı. Sonra burada benim arkadaşlarım kovaladı. Ondan sonra kaçmış gitmiş. Sonra bulunmuş. Dün akşam polisler geldi" dedi.